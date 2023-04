Les investisseurs attendent les résultats des entreprises technologiques et les données économiques.

Les poids lourds du marché, notamment Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Meta Platforms Inc, dont les actions ont soutenu les marchés cette année, devraient publier leurs résultats cette semaine. La poursuite de la hausse pourrait dépendre de la capacité des entreprises à dépasser des estimations déjà élevées pour le premier trimestre.

Wall street est restée stable depuis le début de la saison des résultats, car les résultats des grandes banques ont été plus élevés que prévu, apaisant ainsi les craintes d'une contagion de la crise bancaire en mars.

Coca-Cola, qui doit publier ses résultats avant la cloche d'ouverture lundi, a progressé de 0,3 % dans les échanges de pré-marché.

Sur les 88 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi, près de 76 % ont battu les estimations de bénéfices des analystes pour le premier trimestre, selon les données IBES de Refinitiv, ce qui est supérieur à la moyenne à long terme de 66,3 %.

Les prévisions de bénéfices se sont également légèrement améliorées, les analystes s'attendant désormais à une contraction des bénéfices de 4,7 %, contre une baisse de 5,1 % estimée au début du mois d'avril.

Les premières estimations du PIB américain du premier trimestre, l'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE) pour mars, les chiffres de la confiance des consommateurs pour avril figurent parmi les données qui devraient être publiées cette semaine.

Les investisseurs scruteront ces rapports à la recherche de signes de ralentissement économique après que les données panoramiques de la semaine dernière ont renforcé les paris d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en mai et tempéré les attentes de réductions des taux plus tard dans l'année.

Les opérateurs du marché monétaire ont évalué à 85 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

À 06:00 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 80 points, ou 0,24%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 9 points, ou 0,22%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 19,5 points, ou 0,15%.

Les actions de Bed Bath & Beyond Inc ont chuté de 41,5%, le détaillant d'articles de maison ayant demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites après avoir échoué à décrocher des fonds pour rester à flot.

First Republic Bank a glissé de 0,1 %. La banque régionale, dont les actions ont chuté de 88 % cette année en raison de la crise bancaire américaine, doit publier ses résultats après la clôture du marché lundi.