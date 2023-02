Les investisseurs individuels affluent vers les sociétés d'IA à petite capitalisation, alors que les grandes entreprises se disputent les parts de marché.

Le succès viral de ChatGPT a braqué les projecteurs sur l'IA à Wall street, rappelant le battage médiatique autour de la blockchain il y a quelques années, lorsque les actions des sociétés associées de près ou de loin à cette technologie ont bondi.

L'entreprise de logiciels d'IA C3.ai, dont le chiffre d'affaires s'élève à 3 milliards de dollars, a été le cinquième titre le plus activement négocié sur la plateforme de Fidelity pour les petits investisseurs lundi, tout en attirant un flux quotidien record de 31,4 millions de dollars de la part des particuliers, selon Vanda Research.

"Les entreprises à petite capitalisation ont l'IA comme une partie beaucoup plus importante de leurs activités que les grandes", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management, sur la raison de l'intérêt des investisseurs de détail pour les petites entreprises.

Tuttle a déclaré qu'il avait vendu à découvert les actions de C3.ai il y a environ une semaine, mais qu'il cherchait à passer à la position longue car "c'est là que se trouve l'action".

SoundHound AI, qui propose une plateforme de services d'IA vocale, et la société de sécurité thaïlandaise Guardforce AI ont plus que doublé depuis le début de l'année, tandis que la société d'analyse BigBear.ai a vu sa valeur multipliée par neuf.

"Nous sommes actuellement dans une nouvelle et passionnante course à l'armement de l'IA, et les investisseurs spéculatifs essaient clairement de trouver les gagnants potentiels dans le chaudron croissant des entreprises adjacentes à l'IA", a déclaré Arthur Hogan, stratège en chef du marché chez B.Riley Wealth.

Les actions de Microsoft, qui soutient OpenAI, la société mère de ChatGPT, ont gagné 1,5 % dans les échanges de pré-marché avant le lancement de l'IA plus tard dans la journée.

Alphabet Inc, propriétaire de Google, a déclaré lundi qu'il lancerait un service de chatbot Bard et davantage d'intelligence artificielle pour son moteur de recherche ainsi que pour les développeurs.

Microsoft est en position de force dans la course à l'IA grâce à la combinaison de son partenariat étroit avec OpenAI et de ses capacités Azure autour du calcul et des données, a déclaré Raimo Lenschow, analyste chez Barclays.

Les actions de Baidu Inc cotées aux États-Unis ont grimpé de près de 15 % mardi après que le moteur de recherche chinois a déclaré qu'il achèverait en mars les tests internes d'un projet de type ChatGPT appelé "Ernie Bot". Plus tôt dans la journée, un grand nombre de valeurs chinoises liées à l'IA avaient également progressé.

"Il est clair qu'il y aura des gagnants et des perdants sur le marché de l'IA, mais il faudra aussi un certain temps pour déterminer comment toutes ces entreprises axées sur l'intelligence artificielle prévoient de monétiser cette nouvelle technologie passionnante", a déclaré M. Hogan.