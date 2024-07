Les actions asiatiques ont été modérées mercredi après que les bénéfices peu reluisants des géants américains de la technologie Tesla et Alphabet aient entamé le sentiment, tandis que le yen a atteint son plus haut niveau en six semaines avant une réunion de la banque centrale la semaine prochaine où une hausse des taux reste à l'ordre du jour.

Le dollar américain s'est globalement maintenu, les traders étant attentifs aux chiffres de l'inflation vendredi et à la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. La Banque du Japon doit également se réunir la semaine prochaine, où une hausse de 10 points de base est envisagée à 44 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,08% à 566,26, non loin du plus bas d'un mois de 562,43 qu'il a touché lundi.

Le Nikkei japonais a chuté de 0,23% tandis que les marchés financiers de Taïwan sont fermés en raison d'un typhon.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont baissé de 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 0,36 % après que Tesla a annoncé sa plus petite marge bénéficiaire en plus de cinq ans. Les actions d'Alphabet, société mère de Google, ont glissé dans les échanges après les heures de bureau, même si la société a dépassé ses objectifs en matière de revenus et de bénéfices.

"La barre a été placée si haut pour Alphabet qu'une modeste augmentation des bénéfices n'a pas pu faire grimper l'action. Le marché n'a donc aucune nouvelle à acheter", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Cela montre également que les actions du secteur technologique sont trop bien valorisées. Nous devrons voir comment les autres géants de la technologie publient leurs résultats et comment les marchés réagissent."

Les actions chinoises étaient en baisse dans un marché agité, avec l'indice Shanghai Composite en baisse de 0,18%, tandis que l'indice CSI300 était en baisse de 0,19% après avoir enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-janvier mardi.

Le sentiment des investisseurs reste fragile dans la deuxième plus grande économie du monde malgré les efforts de stimulation.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs attendent les données du PIB américain jeudi et les données PCE - la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed - vendredi pour évaluer les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt cette année.

Les marchés tablent sur un assouplissement de 62 points de base cette année, avec une réduction en septembre évaluée à 95 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Une majorité croissante d'économistes interrogés par Reuters a déclaré que la Fed ne réduirait probablement ses taux que deux fois cette année, en septembre et en décembre, car la résistance de la demande des consommateurs américains justifie une approche prudente en dépit de la baisse de l'inflation.

"Le consommateur américain est resté extrêmement fort ... mais vous commencez à voir un certain degré de fragilité sous-jacent à certaines données", a déclaré Luke Browne, responsable de l'allocation d'actifs pour l'Asie chez Manulife Investment Management.

"Nous attendons probablement deux réductions de la part de la Fed, mais il y a bien sûr un haut degré d'incertitude. Nous suivons de près les données au fur et à mesure qu'elles évoluent et, bien que l'inflation se soit quelque peu atténuée, il subsiste des pressions sous-jacentes."

LA HAUSSE DU YEN

Le yen japonais a atteint 155,25 pour un dollar dans les heures asiatiques, son plus haut niveau depuis le 7 juin, après avoir bondi de près de 1% mardi, après avoir langui près de 161,96, son plus bas niveau depuis 38 ans, au début du mois.

Les traders soupçonnent Tokyo d'être intervenu sur le marché des devises au début du mois de juillet pour éloigner le yen de ces bas niveaux, les estimations des données de la BOJ indiquant que les autorités pourraient avoir dépensé environ 6 trillions de yens (38,62 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie fragile.

Ces interventions ont conduit les spéculateurs à se défaire d'opérations de portage populaires et rentables, qui consistent à emprunter des yens à des taux peu élevés pour investir dans des actifs libellés en dollars afin d'obtenir un rendement plus élevé.

Le yen était globalement en hausse, l'unité japonaise atteignant son plus haut niveau en un mois face à la livre et à l'euro, et son plus haut niveau en deux mois face au dollar australien.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,47. L'indice est en baisse de 1,3 % ce mois-ci.

Mercredi, les investisseurs se concentreront également sur les indices des directeurs d'achat à travers le monde afin d'évaluer la santé des économies.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté en raison de la baisse des stocks de brut aux États-Unis. Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour septembre ont augmenté de 0,25 % pour atteindre 81,21 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate pour septembre a gagné 0,26 % pour atteindre 77,16 dollars le baril. (1 $ = 155,3600 yens)