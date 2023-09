Un accord entre le Salvador et un groupe de banques privées locales pour reprofiler sa dette à court terme a contribué à prolonger la hausse spectaculaire de ses obligations internationales, qui ont rapporté plus de 90 % cette année.

Le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il acceptait la proposition de huit banques privées d'allonger les échéances des bons locaux à court terme pour en faire de nouvelles obligations à deux, trois, cinq et sept ans.

Le montant de l'opération est d'environ 1,45 milliard de dollars, a déclaré le ministère des finances à Reuters.

Les rachats de dette du Salvador l'année dernière et un calendrier de paiements encore peu chargé ont été à l'origine d'un rallye qui a réduit la prime de détention de la dette du gouvernement salvadorien de plus de 3 200 points de base en juillet de l'année dernière à environ 1 000 points de base un an plus tard.

Les spreads se situent maintenant à environ 750 points de base, le niveau le plus bas depuis la mi-2021, et les obligations du pays libellées en dollars sont les plus performantes de l'indice.

"L'accord avec les banques privées montre une fois de plus que le gouvernement est prêt à prendre des mesures au niveau national pour continuer à respecter ses obligations extérieures", a déclaré Nathalie Marshik, directrice générale pour les titres à revenu fixe en Amérique latine chez BNP Paribas.

"Cela est positif pour les obligations mondiales et explique la poursuite du rallye.

L'annonce, la semaine dernière, d'un partenariat stratégique de sept ans entre le gouvernement du président Nayib Bukele et Google Cloud, visant à numériser le gouvernement et à moderniser les secteurs de la santé et de l'éducation, a contribué à cette reprise.

Katrina Butt, économiste senior chez AllianceBernstein, a déclaré que même si le montant de l'investissement n'a pas encore été rendu public, "l'annonce de Google Cloud pourrait améliorer de manière significative les fondamentaux macroéconomiques du Salvador au fil du temps".

Une meilleure relation avec les États-Unis complète le sentiment haussier, alors qu'un conflit entre les deux gouvernements en 2021 a été le premier déclencheur de l'angoisse des investisseurs.

Jeudi, l'ambassade américaine a annoncé le rétablissement des opérations du Peace Corps dans le pays d'Amérique centrale. Une annonce similaire en novembre 2020 n'a pas eu lieu.

Selon Shamaila Khan, responsable des titres à revenu fixe pour les marchés émergents et l'Asie-Pacifique chez UBS Asset Management, cette nouvelle ainsi que les signes d'amélioration des relations entre le Salvador et les États-Unis sont à l'origine de la hausse des obligations.

"Bien que la surperformance du Salvador ait été impressionnante, nous pensons que le portage est toujours attractif étant donné le faible risque de défaut."

M. Marshik, de la BNP, a déclaré que la prochaine étape du rallye pourrait venir de bonnes nouvelles concernant les relations du Salvador avec le Fonds monétaire international (FMI), dont les États-Unis sont le principal actionnaire.

Le FMI n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'état de la relation ou si le pays a récemment demandé un programme.

Les obligations salvadoriennes avaient un rendement de 12 % et plus vendredi, selon les données de LSEG Eikon. Une obligation arrivant à échéance en 2025 avec un encours d'environ 350 millions de dollars s'échangeait pour la dernière fois à 91,25 cents le dollar, contre moins de 27 cents au milieu de l'année 2022.

"Les rendements de 11 à 12 % sont peut-être à quelques points d'une normalisation complète pour l'accès aux marchés des euro-obligations", a déclaré dans une note de vendredi Siobhan Morden, directeur général de la stratégie de revenu fixe pour l'Amérique latine chez Santander US Capital Markets.