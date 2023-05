Les opérateurs télécoms élaborent une proposition visant à faire payer les grandes entreprises technologiques pour le déploiement de la 5G dans l'UE

Les grandes entreprises technologiques qui représentent plus de 5 % du trafic internet moyen de pointe d'un fournisseur de télécommunications devraient contribuer au financement du déploiement de la 5G et du haut débit en Europe, selon un projet de proposition de l'industrie des télécommunications.

Cette proposition fait partie des commentaires adressés à la Commission européenne, qui a lancé une consultation sur le sujet en février. La date limite de réponse est fixée à vendredi.

Selon les estimations du secteur, Google (Alphabet), Apple, Meta (propriétaire de Facebook), Amazon, Netflix et TikTok seraient les plus susceptibles d'être frappés par des redevances.

Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon et Microsoft représentent ensemble plus de la moitié du trafic de données sur l'internet.

Le document, qui a été examiné par Reuters et n'a pas été publié, a été compilé par les groupes de pression GSMA et ETNO. Ils représentent 160 opérateurs en Europe, dont Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Telecom Italia.

Les opérateurs de télécommunications font pression depuis des années pour que les grandes entreprises technologiques contribuent à payer la facture du déploiement de la 5G et du haut débit, arguant qu'ils créent une grande partie du trafic internet de la région. C'est en revanche la première fois qu'ils tentent de définir un seuil pour savoir qui doit payer.

"Nous proposons un seuil clair pour garantir que seuls les grands générateurs de trafic, qui ont un impact substantiel sur les réseaux des opérateurs, entrent dans le champ d'application", indique le projet.

"Les grands générateurs de trafic ne seraient que les entreprises qui représentent plus de 5 % du trafic annuel moyen d'un opérateur aux heures d'affluence, mesuré au niveau du réseau individuel.

La Commission a refusé de commenter.

Mercredi, Meta a exhorté Bruxelles à rejeter toute proposition visant à faire payer les Big Tech pour des coûts de réseau supplémentaires.

Dans un blog, Markus Reinisch, vice-président de Meta pour la politique publique en Europe, a décrit les frais potentiels comme une "aumône du secteur privé pour les opérateurs de télécommunications sélectionnés" qui découragerait l'innovation et l'investissement et fausserait la concurrence.

"Nous demandons instamment à la Commission d'examiner les preuves, d'écouter les diverses organisations qui ont exprimé leurs inquiétudes et d'abandonner ces propositions malavisées le plus rapidement possible ", a-t-il déclaré.