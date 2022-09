Les régulateurs de l'UE élargissent l'enquête sur les adtechs de Google pour y inclure le cas portugais.

Alors que la Commission européenne a lancé son enquête en juin de l'année dernière, l'autorité portugaise de la concurrence (AdC) n'a ouvert une enquête qu'en mai de cette année suite à une plainte.

L'organisme de surveillance portugais a déclaré que l'autorité de la concurrence de l'UE a pris en charge son dossier le 27 juillet, compte tenu de la portée et de l'impact de l'affaire en question.

La Commission a déclaré qu'elle prenait note de l'annonce de l'AdC. Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'AdC a déclaré que son enquête portait sur le marché des serveurs publicitaires des éditeurs et sur le marché des plates-formes côté offre, qui permettent aux éditeurs de gérer l'espace publicitaire sur leurs sites Web et de le vendre par le biais d'enchères ou d'accords avec les annonceurs.

"Il existe des indices selon lesquels Google a utilisé des informations non accessibles par les concurrents sur les enchères d'annonces en ligne afin de modifier le résultat de ces enchères en sa faveur, et a éventuellement limité le développement de technologies d'enchères concurrentes, entre autres comportements restreignant la concurrence dans le cadre des négociations avec les éditeurs", a déclaré AdC.

Google a réalisé 147 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités en ligne en 2020, soit plus que n'importe quelle autre entreprise dans le monde, les publicités comprenant la recherche, YouTube et Gmail représentant la majeure partie de ses ventes et bénéfices globaux.