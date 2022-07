Les républicains demandent à Google d'inclure les centres anti-avortement dans les résultats de recherche sur l'avortement

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui est en course pour être réélu en novembre, a publié la lettre mardi.

Cette lettre intervient après que des législateurs démocrates aient écrit à Google en juin dernier, arguant que son moteur de recherche donnait des résultats inexacts aux personnes cherchant à se faire avorter en les envoyant parfois vers les centres de crise pour femmes enceintes, qui détournent les femmes de ces procédures. Ils ont demandé à Google de rectifier la situation.

La demande a été motivée par une étude publiée par le Center for Countering Digital Hate, une organisation à but non lucratif. L'étude a révélé que 11 % des résultats d'une recherche pour une "clinique d'avortement près de chez moi" ou une "pilule d'avortement" dans certains États concernaient des centres qui s'opposent à l'avortement.

Parmi les signataires de la lettre républicaine figurent le procureur général de Virginie, Jason Miyares, et Daniel Cameron, du Kentucky.

"Nous ... espérons que vous déciderez que les résultats de recherche de Google ne doivent pas être soumis à des pressions politiques de gauche, ce qui nuirait activement aux femmes qui recherchent une assistance essentielle", ont écrit les procureurs généraux dans la lettre adressée au directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, rendue publique mardi et datée du 21 juillet.

"Si vous ne le faites pas, nous devons recourir à tous les moyens légaux et appropriés pour protéger les droits de nos électeurs, pour défendre la diversité des points de vue, la libre expression et la liberté de religion pour tous les Américains", ont-ils écrit.

Les centres de crise de grossesse, qui existent sous une forme ou une autre depuis des années, sont parfois situés près des cliniques d'avortement et ont été accusés de donner aux femmes des informations inexactes sur leur grossesse, ce qui peut compromettre leur accès à l'avortement.

Google a déclaré en juillet qu'il supprimerait les données de localisation montrant quand les utilisateurs se rendent dans une clinique d'avortement, suite à la crainte qu'une trace numérique puisse informer les forces de l'ordre si une personne interrompt illégalement sa grossesse.

À la suite d'une décision rendue en juin par la Cour suprême des États-Unis, selon laquelle l'avortement n'est pas protégé par la Constitution, la décision d'autoriser ou non cette procédure a été renvoyée aux États.

Google a décliné toute demande de commentaire.