Google, filiale d'Alphabet, bénéficie d'un avantage concurrentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle générative grâce à sa masse de données et à ses puces optimisées pour l'IA, a déclaré Microsoft aux autorités de régulation antitrust de l'UE, soulignant ainsi la rivalité entre les deux géants de la technologie.

Les commentaires de Microsoft ont été faits en réponse à une consultation lancée par la Commission européenne en janvier sur le niveau de concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle générative.

La popularité croissante de l'IA générative, qui peut générer des réponses semblables à celles des humains à des questions écrites et qui est illustrée par le ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, et le chatbot Gemini de Google, a suscité des inquiétudes au sujet de la désinformation et des fausses nouvelles.

"Aujourd'hui, une seule entreprise - Google - est intégrée verticalement d'une manière qui lui confère force et indépendance à chaque couche de l'IA, des puces à la boutique d'applications mobiles florissante. Toutes les autres doivent s'appuyer sur des partenariats pour innover et être compétitives", a déclaré Microsoft dans son rapport à la Commission.

Selon Microsoft, l'auto-approvisionnement de Google en semi-conducteurs d'IA lui donnera un avantage concurrentiel pour les années à venir, tandis que ses vastes ensembles de données exclusives provenant de l'index de recherche Google et de YouTube lui permettent d'entraîner son modèle de langage à grande échelle Gemini.

"YouTube fournit un ensemble inégalé de contenus vidéo ; il héberge environ 14 milliards de vidéos. Google a accès à ce contenu, ce qui n'est pas le cas des autres développeurs d'IA", a déclaré Microsoft.

Selon Microsoft, les assistants vocaux dotés d'une intelligence artificielle, tels que Google Assistant de Google et Siri d'Apple, confèrent un avantage aux deux entreprises.

"Elles sont bien placées pour évoluer et tirer parti de leurs assistants vocaux respectifs existants pour occuper une position de leader dans le domaine de l'IA générative. Les nouveaux venus et les concurrents de Google et d'Apple ne bénéficieront pas des mêmes avantages", a déclaré Microsoft.

Microsoft, dont l'investissement de plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI est désormais dans le collimateur des autorités antitrust de l'UE, a également cherché à dissiper les inquiétudes des régulateurs concernant de tels partenariats entre les grandes entreprises technologiques et les jeunes pousses.

"Toutes ces start-ups se sont appuyées sur différentes formes d'investissements et de partenariats qui leur ont permis d'entrer et de se développer dans l'espace", a déclaré Microsoft.

Elle a cité Anthropic, qui compte Google et Amazon parmi ses investisseurs, la société française Mistral, dans laquelle Microsoft a investi 15 milliards d'euros, et la société canadienne Cohere, qui compte Salesforce et Nvidia parmi ses investisseurs.

"Encourager les partenariats pro-concurrentiels dans le domaine de l'IA est un moyen efficace d'empêcher les entreprises de s'intégrer verticalement d'une manière qui leur conférerait un avantage anticoncurrentiel", a déclaré Microsoft. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Susan Fenton)