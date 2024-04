Nvidia Corp et Alphabet Inc ont enregistré la plus forte hausse de leur capitalisation boursière en mars, grâce à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle (IA) et à l'anticipation de nouveaux produits et de plans d'expansion.

La capitalisation boursière de Nvidia a atteint 2 250 milliards de dollars à la fin du mois de mars, soit une hausse de 14 % par rapport à février, tandis que celle d'Alphabet a augmenté de 9 % pour atteindre 1 800 milliards de dollars.

Les actions de Nvidia ont connu une hausse le mois dernier lorsque la société a annoncé que son dernier processeur d'IA phare devrait être commercialisé plus tard cette année, tandis que les actions d'Alphabet ont été stimulées par des rapports faisant état de l'intérêt d'Apple pour l'intégration du moteur d'IA Gemini de Google dans l'iPhone.

L'optimisme du marché lié à l'IA a également stimulé Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). La capitalisation boursière de TSMC a bondi d'environ 12 % pour atteindre 632,5 milliards de dollars.

À l'inverse, Tesla Inc. a connu la plus forte baisse de capitalisation boursière, chutant d'environ 13 % pour atteindre 559,8 milliards de dollars, en raison de préoccupations liées à la demande, d'une concurrence accrue et d'un examen minutieux de la rémunération de 56 milliards de dollars du PDG Elon Musk.

Apple Inc a connu un déclin, sa capitalisation boursière ayant baissé de 5,1 % pour atteindre 2 650 milliards de dollars, en raison du ralentissement des ventes d'iPhone et d'une récente amende de 2 milliards de dollars infligée par les régulateurs européens pour violation de la législation antitrust.

Dans l'ensemble, les grandes entreprises technologiques ont enregistré des gains de marché significatifs cette année. Jusqu'à présent, en 2024, les capitalisations boursières de Nvidia, Meta Platforms et TSMC ont augmenté respectivement de 81,8 %, 42 % et 26 %.

"Pour les investisseurs qui sont trop exposés aux grandes capitalisations technologiques et qui cherchent à se diversifier au-delà du secteur, nous voyons des opportunités dans les petites capitalisations américaines et dans certaines petites et moyennes capitalisations européennes", a déclaré Mark Haefele, chief investment officer chez UBS Global Wealth Management.

"Nous pensons que leurs performances devraient s'approcher de celles de leurs homologues à grande capitalisation dans un contexte macroéconomique favorable, et nous estimons qu'il est intéressant de les intégrer dans les portefeuilles".