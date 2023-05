OpenAI propose des subventions de 100 000 dollars pour des idées sur la gouvernance de l'IA.

Les subventions de 100 000 dollars iront aux bénéficiaires qui présenteront des cadres convaincants pour répondre à des questions telles que celle de savoir si l'IA doit critiquer les personnalités publiques et ce qu'elle doit considérer comme l'"individu médian" dans le monde, selon un billet de blog annonçant le fonds.

Les détracteurs des systèmes d'IA, tels que ChatGPT, affirment qu'ils sont intrinsèquement biaisés en raison des données utilisées pour façonner leurs opinions. Des utilisateurs ont trouvé des exemples de résultats racistes ou sexistes provenant de logiciels d'IA, en fonction des questions auxquelles ils répondent. On craint de plus en plus que l'IA qui travaille avec des moteurs de recherche comme Google d'Alphabet Inc. et Bing de Microsoft Corp. ne produise des informations erronées de manière convaincante.

OpenAI, soutenu par Microsoft à hauteur de 10 milliards de dollars, est à l'origine de l'appel à la réglementation de l'IA. Pourtant, elle a récemment menacé de se retirer de l'Union européenne en raison de règles proposées qui, selon elle, pourraient être trop onéreuses.

"Le projet actuel de loi sur l'IA de l'UE serait trop réglementé, mais nous avons entendu dire qu'il allait être retiré", a déclaré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, à Reuters. "Ils en parlent encore.

Les subventions accordées à la startup ne permettraient pas de financer une grande partie de la recherche sur l'IA. Les salaires des ingénieurs en IA et des autres personnes travaillant dans ce secteur en pleine effervescence dépassent facilement les 100 000 dollars et peuvent même atteindre 300 000 dollars, voire plus.

Les systèmes d'IA "devraient bénéficier à l'ensemble de l'humanité et être conçus de manière à être aussi inclusifs que possible", a déclaré l'OpenAI dans son billet de blog. "Nous lançons ce programme de subventions pour faire un premier pas dans cette direction.

La startup de San Francisco a déclaré que les résultats du financement pourraient façonner son propre point de vue sur la gouvernance de l'IA, bien qu'elle ait précisé qu'aucune recommandation ne serait "contraignante".