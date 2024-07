Le fondateur d'Archegos Capital Management, Sung Kook "Bill" Hwang, a été reconnu coupable de fraude et d'autres chefs d'accusation mercredi lors d'un procès pénal à New York, à la suite de l'effondrement en 2021 de sa société d'investissement privée de 36 milliards de dollars.

Chacun des chefs d'accusation retenus contre Hwang, qui avait plaidé non coupable, est passible d'une peine potentielle de 20 ans de prison. Il sera condamné à une date ultérieure.

Voici un aperçu des personnalités de Wall Street qui ont été condamnées à des peines de prison.

BERNARD MADOFF

En 2009, Bernard Madoff a plaidé coupable d'avoir mis en place la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire, estimée à 64,8 milliards de dollars. Pendant des décennies, Madoff s'est présenté comme un caïd de Wall Street prospère et digne de confiance, attirant des investisseurs prestigieux et célèbres tout en se livrant secrètement à des fraudes.

Madoff est décédé à l'âge de 82 ans en 2021, alors qu'il purgeait une peine de 150 ans de prison.

"Jusqu'à sa mort, Bernie a vécu dans la culpabilité et le remords de ses crimes", a déclaré Brandon Sample, l'avocat de M. Madoff, dans un communiqué publié à la suite du décès de son client.

SAM BANKMAN-FRIED

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné en mars à 25 ans de prison pour avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de sa bourse de crypto-monnaies. Bien que FTX, qui était basé aux Bahamas, ne soit pas une entreprise traditionnelle de Wall Street, les procureurs ont accusé Bankman-Fried de fraude financière à l'ancienne - en utilisant les actifs des clients pour acheter des propriétés de luxe, ainsi que pour soutenir son fonds spéculatif et pour faire des dons politiques.

Bankman-Fried a plaidé non coupable. Ses avocats ont fait valoir que si M. Bankman-Fried avait négligé la gestion des risques, il n'avait pas volé l'argent des clients. M. Bankman-Fried a fait appel de sa condamnation et de sa peine de prison en avril.

JORDAN BELFORT

Avant d'être arrêté pour avoir escroqué 200 millions de dollars à des investisseurs par l'intermédiaire de sa société de courtage Stratton Oakmont, JORDAN BELFORT menait un style de vie hédoniste et fêtard. Il a plaidé coupable de fraude sur les titres et de blanchiment d'argent en 1999 et a passé 22 mois en prison. Belfort est aujourd'hui un conférencier motivant et un commentateur médiatique, et il offre des services de conseil en vente.

Le réalisateur oscarisé Martin Scorsese a plongé dans la descente de Belfort dans le film de 2013 "Le loup de Wall Street", basé sur les mémoires de Belfort et interprété par Leonardo DiCaprio.

"La meilleure leçon à tirer de mon histoire (...) est qu'elle représente en quelque sorte le meilleur de ce que vous pouvez faire avec les dons que les dieux vous donnent, et aussi le pire de ce que vous pouvez faire, également avec les fragilités que les dieux vous donnent", a déclaré M. Belfort à Reuters en 2011.

IVAN BOESKY

Boesky, qui a contribué à inspirer le personnage cupide de Gordon Gekko dans le film "Wall Street" de 1987, a passé près de deux ans en prison pour son rôle dans l'un des plus grands scandales de délits d'initiés de Wall Street dans les années 1980.

Connu sous le nom d'"Ivan le Terrible", M. Boesky spéculait sur des titres de sociétés rachetées, affirmant qu'il achetait des actions après l'annonce d'offres publiques d'achat officielles, et sa fortune était estimée à 280 millions de dollars. Mais les autorités ont déclaré que l'homme connu pour son idéologie "l'avidité est une bonne chose" avait obtenu des conseils de banquiers d'affaires sur des transactions en cours et les avait utilisés illégalement.

Boesky a plaidé coupable en 1987 à des accusations de conspiration et a bénéficié d'une certaine clémence pour avoir coopéré avec les procureurs enquêtant sur les délits d'initiés et le roi des obligations de pacotille, Michael Milken. Boesky est décédé en mai à l'âge de 87 ans.

MICHAEL MILKEN

Milken, connu comme le roi des obligations de pacotille, a été condamné à 10 ans de prison en 1990 après avoir plaidé coupable d'infractions à la législation sur les valeurs mobilières, notamment en raison de ses transactions avec Boesky. Milken a passé moins de deux ans derrière les barreaux après qu'un juge fédéral a réduit sa peine en récompense de sa coopération avec les autorités.

En 1991, Milken a cofondé le Milken Institute, un organisme à but non lucratif qui se consacre à la recherche sur le cancer, la santé publique et le vieillissement. M. Milken a lui-même survécu à un cancer avancé de la prostate. Chaque année, des titans de la finance affluent à la conférence mondiale de l'Institut Milken, où des gestionnaires de fonds courtisent des investisseurs potentiels et des philanthropes recherchent des financements.

L'ancien président américain Donald Trump a gracié M. Milken en 2020.

RAJ RAJARATNAM

Rajaratnam, fondateur du groupe Galleon basé à New York, a été reconnu coupable en 2011 de fraude sur les titres et de complot dans le cadre d'une vaste opération de répression des délits d'initiés menée par le gouvernement américain.

Selon les procureurs, M. Rajaratnam a réalisé jusqu'à 63,8 millions de dollars de bénéfices illégaux entre 2003 et 2009 en négociant des actions, notamment celles d'eBay et de Google. Au moment de sa condamnation, sa valeur nette était estimée à plus d'un milliard de dollars.

Rajaratnam a été libéré de prison en 2019. Il a déclaré à Bloomberg en 2022 qu'il espérait faire son retour à Wall Street. Il a maintenu son innocence.