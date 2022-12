Qui étaient les personnages clés du FTX de Sam Bankman-Fried ?

Deux d'entre eux coopèrent avec les procureurs fédéraux.

Voici un who's who des anciens hauts responsables de l'empire cryptographique de Bankman-Fried :

CAROLINE ELLISON

Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a plaidé coupable d'avoir escroqué les investisseurs de FTX et coopère avec les enquêteurs, selon une déclaration des procureurs mercredi.

Ellison, 28 ans, a grandi dans le Massachusetts, où ses deux parents sont professeurs d'économie au Massachusetts Institute of Technology.

Elle a commencé sa carrière dans la société de trading quantitatif Jane Street après avoir obtenu un diplôme de mathématiques à l'Université de Stanford en 2016, a-t-elle déclaré dans un podcast FTX désormais hors ligne datant de juillet 2020. Environ un an et demi dans ce rôle, Ellison a rencontré Bankman-Fried pour un café alors qu'il visitait la région de la baie, où il lui a parlé pour la première fois d'Alameda Research, selon le podcast.

Elle a rejoint l'entreprise en tant que trader en 2018 et est devenue co-PDG avec Sam Trabucco en octobre 2021, pour devenir ensuite l'unique PDG de l'entreprise.

Dans un événement Twitter Spaces du 1er décembre, Bankman-Fried a reconnu que lui et Ellison étaient "ensemble depuis un moment", mais a refusé de donner plus de détails.

Ellison a déclaré croire en l'altruisme efficace, un mouvement philanthropique populaire parmi les cadres de la Silicon Valley.

Ellison n'a pas répondu aux appels téléphoniques ou à une demande de commentaire par courriel.

GARY WANG

Gary Wang a cofondé FTX et Alameda Research avec Bankman-Fried, et a occupé le poste de directeur de la technologie de FTX. Lui et Bankman-Fried se sont rencontrés dans un camp de mathématiques au lycée et sont devenus colocataires à l'université, a écrit Bankman-Fried dans un blog FTX désormais indisponible.

Wang a travaillé comme ingénieur logiciel chez Google avant de cofonder FTX et Alameda, selon une page Web archivée du FTX Future Fund, l'action caritative de la société.

En avril, Forbes a estimé sa valeur nette à 5,9 milliards de dollars.

"Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant", a déclaré Ilan Graff, un avocat de Wang, dans une déclaration mercredi. Graff a refusé de faire d'autres commentaires jeudi.

NISHAD SINGH

Nishad Singh était un meilleur ami du frère de Bankman-Fried au lycée, écrit Bankman-Fried dans le billet de blog supprimé. Après avoir travaillé pendant une période chez Alameda Research, Singh est devenu le directeur de l'ingénierie de FTX en 2019, selon CNBC.

Singh a contribué à hauteur de plus de 8 millions de dollars à des campagnes politiques lors du cycle électoral de 2022, toutes pour des démocrates, selon OpenSecrets.

Il n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

SAM TRABUCCO

Sam Trabucco, l'ancien co-PDG d'Alameda Research qui s'est retiré en août mais est resté en tant que conseiller, a rencontré Bankman-Fried en 2010 lors d'un camp de mathématiques de cinq semaines au Mount Holyoke College, selon Insider.

Trabucco a obtenu un diplôme en mathématiques et en informatique du MIT en 2015, selon une archive internet du site d'Alameda. Avant de rejoindre Alameda, il a travaillé comme trader au bureau ETF obligataire de Susquehanna International Group.

Trabucco n'a pas répondu à un courriel ou à un message Twitter demandant un commentaire.

DAN FRIEDBERG

Dan Friedberg, ancien responsable de la réglementation chez FTX, était le "conseiller juridique de la bourse de crypto-monnaie depuis le tout début", a écrit Bankman-Fried dans le billet de blog supprimé.

Friedberg est un avocat qui a également été le conseiller juridique de FTX et d'Alameda à certains moments.

Il n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

RYAN SALAME

Ryan Salame, le co-PDG de la filiale bahamienne de FTX, a travaillé pour Ernst & Young et Circle Internet Financial avant de rejoindre FTX Digital Markets en 2021, selon un profil sur le site Web de l'Université du Massachusetts Amherst, où il a créé un fonds de bourses d'études.

Salame était l'un des principaux donateurs politiques du cycle électoral de 2022, donnant plus de 23 millions de dollars aux campagnes républicaines, selon OpenSecrets.

Quelques jours avant que FTX ne dépose son bilan et que Bankman-Fried ne démissionne de son poste de PDG, Salame a informé la Commission des valeurs mobilières des Bahamas que les actifs des clients détenus par FTX Digital Markets pourraient avoir été transférés à Alameda, selon un document déposé mercredi par l'agence.

Salame n'a pas répondu à un appel téléphonique ou à un message LinkedIn demandant un commentaire.