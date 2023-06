Rishi Sunak présentera le Royaume-Uni comme le "foyer géographique" de la réglementation de l'intelligence artificielle

(Alliance News) - Rishi Sunak déclarera aux leaders de la technologie qu'il souhaite faire du Royaume-Uni le foyer intellectuel et géographique de la réglementation de l'intelligence artificielle.

Dans un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture de la London Tech Week lundi, le premier ministre devrait déclarer que les possibilités "extraordinaires" de progrès en matière d'IA doivent être réalisées "en toute sécurité", et positionner le Royaume-Uni comme siège potentiel d'un organisme de réglementation mondial.

Le chef du parti conservateur a profité d'un voyage aux États-Unis la semaine dernière pour annoncer que le Royaume-Uni accueillerait le premier sommet mondial sur la sécurité de l'IA.

Le premier ministre, dans des commentaires avant son apparition à la 10e édition de la London Tech Week, déclarera : "Nous avons déjà vu l'IA aider les paralysés à marcher et découvrir des antibiotiques qui tuent les superbactéries, et ce n'est que le début.

"Les possibilités sont extraordinaires. Mais nous devons le faire et nous le ferons en toute sécurité.

"Je veux faire du Royaume-Uni non seulement le foyer intellectuel, mais aussi le foyer géographique de la réglementation mondiale en matière de sécurité de l'IA.

Le gouvernement britannique a déjà accordé 100 millions de livres sterling à la Foundation Model Taskforce, créée pour diriger la sécurité de l'IA au Royaume-Uni.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré à M. Sunak lors de son passage à Washington DC qu'il attendait du dirigeant britannique qu'il "prenne la tête des efforts" pour mener une action coordonnée au niveau international afin d'atténuer les risques liés à cette technologie émergente.

M. Sunak, qui s'adressait à des radiodiffuseurs aux États-Unis, a déclaré qu'il pensait que la Grande-Bretagne était "bien placée" pour jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'une "architecture mondiale de réglementation".

La campagne a été lancée après que des experts, notamment des dirigeants d'entreprises telles que Google DeepMind et Anthropic, ont publiquement mis en garde contre l'utilisation de l'IA dans de mauvaises mains, qui pourrait nuire à l'homme et sonner le glas de l'humanité.

Lors de la conférence de lundi, No 10 a déclaré que M. Sunak soulignera la nécessité de réunir les universitaires, les grandes entreprises technologiques et le gouvernement afin d'obtenir les avantages de l'IA qui ont le potentiel d'améliorer la vie des gens.

M. Sunak déclarera également que le Royaume-Uni doit "agir rapidement" s'il veut conserver sa position de puissance technologique, car il affirme que "les plaques tectoniques de la technologie sont en train de bouger".

Le Royaume-Uni étant déjà le siège de la plus grande économie technologique d'Europe, il soulignera que le secteur technologique est au cœur de ses priorités en matière de croissance économique, ont déclaré les responsables du bureau du gouverneur général.

Downing Street a déclaré que M. Sunak expliquerait comment, avec des universités de premier plan, plus de licornes technologiques que la France et l'Allemagne réunies, et l'une des sociétés les plus familiarisées avec le numérique au monde, le Royaume-Uni partait d'une position de force.

M. Sunak s'engagera à faire en sorte que le Royaume-Uni, qu'il a qualifié d'"île de l'innovation", continue d'attirer les investissements technologiques.

Il devrait déclarer que le plan de son administration est de "faire du Royaume-Uni le meilleur pays au monde pour créer, développer et investir dans des entreprises technologiques".

"C'est mon objectif. Et je ressens un sentiment d'urgence et de responsabilité pour m'assurer que nous le saisissons", devrait-il dire à l'auditoire de Westminster.

Après son discours, le premier ministre participera à une "discussion au coin du feu" avec Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, dont le siège est à Londres.

Joanna Shields, directrice générale de Benevolent AI, a déclaré que les possibilités d'action en matière de réglementation de l'IA étaient limitées et qu'elle était "ravie" que le Royaume-Uni prenne la question au sérieux en organisant une conférence sur la sécurité à l'automne.

"Ces initiatives cruciales constituent une base solide, et il est maintenant essentiel que les secteurs public et privé collaborent étroitement pour relever ce défi monumental et positionner le Royaume-Uni à l'avant-garde de la réglementation de l'IA", a-t-elle déclaré.

Le directeur général de Darktrace PLC, Poppy Gustafsson, a déclaré : "Le Royaume-Uni est très bien placé pour être à l'avant-garde de la révolution de l'IA.

"Je me réjouis de voir ce pays s'engager dans cette voie et chercher activement à capitaliser sur les formidables opportunités qui en découlent."

Par Patrick Daly, correspondant politique de l'AP

source : PA

