ShareChat, soutenu par Google, réduit ses effectifs de 20 %.

"Le marché s'accorde de plus en plus à penser que la récession économique mondiale actuelle serait beaucoup plus durable, et nous devons donc, malheureusement, chercher à réaliser davantage d'économies en réduisant la taille de notre équipe", a déclaré le directeur général de ShareChat, Ankush Sachdeva, dans un mémo interne vu par Reuters.

ShareChat, basée à Bengaluru, est évaluée à 5 milliards de dollars, compte plus de 2 200 employés et "étend son équipe à l'échelle mondiale en Inde, aux États-Unis et en Europe", selon son site Web.

Il n'a pas été immédiatement précisé si la société avait mis à jour son site Web depuis la décision de réduire ses effectifs.

Les investisseurs sont devenus plus circonspects à l'égard des valorisations élevées dans un marché boursier turbulent qui a frappé les actions technologiques dans le monde entier.

Les startups indiennes ont levé 24 milliards de dollars l'année dernière, soit un tiers de moins qu'en 2021, et ont laissé partir des milliers d'employés ces derniers mois pour réduire les coûts et devenir rentables.