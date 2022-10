Snap s'effondre, entraînant ses pairs, alors que les prévisions désastreuses suscitent des craintes quant à la croissance de la publicité.

Alphabet Inc, parent de YouTube, Meta Platform Inc, parent de Facebook, Pinterest Inc et Twitter Inc ont tous glissé entre 1,7% et 9,2% dans les échanges de pré-marché.

"Nous pensons que Snap est confronté à une concurrence accrue, principalement de la part de TikTok, à la fois pour le temps passé et de plus en plus pour les dollars publicitaires, ce qui aggrave les défis d'une macro plus molle et des changements (liés à la vie privée) d'Apple", ont déclaré les analystes d'Atlantic Equities dans une note.

La maison de courtage a déclaré que la concurrence devrait continuer à s'intensifier en 2023.

Snap, jeudi, a fait état de sa plus faible croissance de revenus en tant que société publique pour le dernier trimestre et ne prévoit aucune croissance de revenus pour le trimestre des fêtes de fin d'année, généralement très actif, alors que les analystes de Wall street s'attendaient à une hausse de 3,3%, selon les données de Refinitiv.

La société avait déclaré en août qu'elle allait licencier 20 % de ses employés et interrompre des projets tels que les jeux et un drone à caméra volante pour réduire les coûts et se préparer à une économie qui se détériore.

"Étant donné que SNAP a augmenté ses effectifs de plus de 30 % en glissement annuel pendant quatre trimestres consécutifs, nous nous demandons si la société peut atteindre ses objectifs de croissance élevés avec une base d'employés réduite de 20 %", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

L'action de Snap, qui se négocie actuellement à 8,06 $, a perdu environ 77 % de sa valeur depuis le début de l'année, tandis qu'Alphabet, Meta et Pinterest ont perdu entre 30 et 60 %. Twitter, en revanche, a gagné 21 % sur la perspective du rachat de l'entreprise par le milliardaire Elon Musk.