Thierry Breton rencontrera le PDG d'OpenAI à San Francisco en juin, selon des fonctionnaires de l'UE

Le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, rencontrera le PDG d'OpenAI, Sam Altman, à San Francisco le mois prochain pour discuter de la manière dont l'entreprise mettra en œuvre les règles historiques de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle (IA), ont déclaré des fonctionnaires de l'UE mardi.

M. Breton discutera également d'un pacte sur l'IA avec M. Altman dans le but d'amener OpenAI à rejoindre un groupe d'entreprises européennes et non européennes pour appliquer les règles sur l'IA avant leur entrée en vigueur en 2026, ont indiqué les fonctionnaires de l'UE. (Reportage de Foo Yun Chee, édition de Mark Potter)