TikTok prévoit de créer deux autres centres de données en Europe, en raison des problèmes de sécurité des données.

TikTok a cherché à assurer aux gouvernements et aux régulateurs que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas accessibles et que son contenu ne peut pas être manipulé par le Parti communiste chinois ou toute autre personne sous l'influence de Pékin.

L'application de partage de vidéos courtes, détenue par la société chinoise ByteDance, vise à étendre son stockage de données en Europe, a déclaré Rich Waterworth, directeur général des opérations de TikTok en Europe, dans un billet de blog.

"Nous sommes à un stade avancé de la finalisation d'un plan pour un deuxième centre de données en Irlande avec un fournisseur de services tiers, en plus du site annoncé l'année dernière", a-t-il déclaré.

"Nous sommes également en pourparlers pour établir un troisième centre de données en Europe afin de compléter nos opérations prévues en Irlande. Les données des utilisateurs européens de TikTok commenceront à migrer cette année et se poursuivront jusqu'en 2024", a précisé M. Waterworth.

Vendredi, la société a également fait état d'une moyenne de 125 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE entre août 2022 et janvier 2023, ce qui la soumet à des règles européennes plus strictes en matière de contenu en ligne, connues sous le nom de Digital Services Act (DSA).

La DSA qualifie les entreprises comptant plus de 45 millions d'utilisateurs de très grandes plateformes en ligne et leur impose de procéder à une gestion des risques, à des audits externes et indépendants, de partager des données avec les autorités et les chercheurs et d'adopter un code de conduite.

La Commission européenne avait donné aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche jusqu'au 17 février pour publier leurs utilisateurs actifs mensuels. Les très grandes plateformes en ligne ont quatre mois pour se conformer aux règles ou risquer des amendes.

Jeudi, Twitter a déclaré avoir 100,9 millions d'utilisateurs mensuels moyens dans l'UE, sur la base d'une estimation des 45 derniers jours.

Alphabet a fourni une série de chiffres basés sur les comptes des utilisateurs et une autre série basée sur les destinataires déconnectés, en précisant que les utilisateurs peuvent accéder à ses services qu'ils se connectent à un compte ou qu'ils soient déconnectés.

Elle a déclaré que le nombre mensuel moyen d'utilisateurs connectés s'élevait à 278,6 millions pour Google Maps, 274,6 millions pour Google Play, 332 millions pour Google Search, 74,9 millions pour Shopping et 401,7 millions pour YouTube.

Plus tôt cette semaine, Meta Platform a déclaré qu'elle comptait 255 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens sur Facebook dans l'UE et environ 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens sur Instagram au cours des six derniers mois de 2022.