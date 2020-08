Le géant de Moutain View est intéressé par le rachat de Fitbit.

Au moment où Mozilla n’y arrive plus avec Firefox et s’apprête à licencier 250 personnes, Google Chrome s’affirme toujours plus comme le navigateur leader mondial avec deux tiers de parts de marché (65,5% d’après StatCounter juin 2020).

Avec son moteur de recherche, Google domine encore plus son sujet avec 94% de parts de marché en Europe et en Océanie, 89% en Amérique du Nord, 97% en Amérique du Sud et en Afrique et 91% en Asie (StatCounter juillet 2020). Seules exceptions : la Russie où le moteur local Yandex est à 40% de pdm et Google à 58% et surtout la Chine où l’américain est à presque 4% de pdm face aux locaux Baidu (70%) et Sogou (17%) bien aidés par leur gouvernement … (toujours d’après StatCounter juillet 2020).

Mais Alphabet la maison mère de Google réussit également ses diversifications avec par exemple le rachat en cours de Fitbit, leader des montres connectées dédiées à l’activité physique et à la santé en plein lancement de la nouvelle Fitbit Sense « une montre connectée qui vous aide à moins stresser et suivre votre cœur ». On parle d'un montant de rachat de plus de 2 milliards de dollars.

Pour rappel, Alphabet c’est aussi de la domotique avec Nest Labs, l’intelligence artificielle avec Google X, l’investissement dans les startups avec GV, les voitures autonomes avec Waymo, la biotech avec Calico, le streaming avec YouTube ou encore la fibre avec Google Fiber.

Alphabet Inc. Est coté à New-York. L’action gagne +39% depuis 1 an et +162% depuis 5 ans. La recommandation des analystes sur MarketScreener.com est toujours à ACHETER.