Un fonctionnaire du ministère de la Justice autorisé à superviser les enquêtes sur Google -source

Le Wall street Journal avait précédemment rapporté la décision de permettre à Jonathan Kanter, procureur général adjoint en charge de l'antitrust, de superviser les affaires impliquant le moteur de recherche et la société de publicité.

Le ministère de la Justice et Google ont refusé de faire des commentaires vendredi.

En novembre 2021, Google a demandé au ministère de la Justice d'envisager d'exiger que Kanter se récuse en raison de son travail pour une longue liste de détracteurs de Google comme Yelp Inc, qu'Alphabet a décrit comme "plaidant avec véhémence pour une affaire antitrust contre Google pendant des années".

Bloomberg News a rapporté en mai que Kanter s'était vu interdire de travailler sur les enquêtes de Google alors que le ministère examinait s'il devait être récusé.

Mercredi, Google a fait valoir qu'un juge américain devrait rejeter un procès antitrust intenté par le ministère de la Justice à son encontre, affirmant que les accords conclus avec Apple Inc. et d'autres pour faire de Google le moteur de recherche par défaut n'empêchent pas les fabricants de smartphones de promouvoir leurs rivaux.

L'affaire doit faire l'objet d'un procès en septembre. Si Google perd, il pourrait être contraint de se séparer d'actifs clés.

En décembre, Google a demandé à un tribunal de rejeter à la fois la plainte antitrust que le ministère de la Justice a déposée en 2020 avec 11 États, ainsi qu'une plainte connexe déposée par 35 États menés par le Colorado.

La plainte déposée par le ministère de la Justice en octobre 2020 allègue que Google a violé la loi antitrust dans la manière dont il a maintenu sa domination dans le domaine de la recherche et de la publicité sur les moteurs de recherche. Par exemple, elle pointe du doigt les milliards de dollars que Google verse chaque année à Apple, LG Electronics Inc. et d'autres pour s'assurer que la recherche Google soit la recherche par défaut sur leurs appareils.

Google fait face à d'autres allégations de violations antitrust de la part de dizaines d'États. La poursuite intentée par le Colorado et d'autres États, qui a également été déposée en 2020, allègue également que Google limite illégalement la capacité de ses rivaux à exploiter son outil Search Ads 360, utilisé par les annonceurs pour gérer les campagnes de marketing en ligne.