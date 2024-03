Un nouveau satellite soutenu par Google, la société d'Alphabet Inc., et par le groupe Environmental Defense Fund sera lancé lundi depuis la Californie avec pour mission de repérer les émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière depuis l'espace.

Le satellite MethaneSAT viendra s'ajouter à une flotte croissante d'engins spatiaux en orbite destinés à contribuer à la lutte contre le changement climatique en publiant des données sur les émissions de ce gaz à effet de serre invisible mais puissant.

L'Agence spatiale européenne et un autre satellite de surveillance appelé GHGSat fournissent déjà des données sur les émissions de méthane, mais MethaneSAT fournira plus de détails et aura un champ de vision beaucoup plus large, selon ses partisans.

Selon l'Environmental Defense Fund (EDF), ces données permettront de responsabiliser la cinquantaine de compagnies pétrolières et gazières qui se sont engagées, lors du sommet sur le climat COP28 de Dubaï en décembre, à réduire à zéro les émissions de méthane et à éliminer le brûlage de gaz à la torche, et aideront celles qui se préparent à se conformer aux futures réglementations sur le méthane dans l'Union européenne et aux États-Unis, notamment à la redevance sur la pollution par le méthane.

"Nous serons en mesure de voir qui sont les retardataires, mais nous espérons qu'ils utiliseront ces informations de manière constructive pour améliorer leurs performances", a déclaré Mark Brownstein, vice-président senior chargé de la transition énergétique chez EDF.

MethaneSAT a été développé en collaboration avec l'Agence spatiale néo-zélandaise et l'université de Harvard, entre autres, et ses données seront mises à la disposition du public dans le courant de l'année, a indiqué EDF. Google Cloud fournira les capacités informatiques nécessaires au traitement des informations.

Les émissions de méthane, qui proviennent de la production de pétrole et de gaz naturel, des déchets agricoles et des décharges, sont des gaz à effet de serre beaucoup plus puissants que le dioxyde de carbone.

L'American Petroleum Institute, un groupe de l'industrie pétrolière, a déclaré que les données sur les émissions provenant de tiers ne devraient pas être utilisées à des fins réglementaires sans vérification.

"Le régulateur environnemental reste l'autorité suprême en matière de validation des données", a déclaré Aaron Padilla, vice-président de l'API chargé de la politique d'entreprise.