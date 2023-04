Un tribunal indien ordonne à YouTube de supprimer les fausses nouvelles sur la petite-fille de Bachchan

Le juge C. Hari Shankar a ordonné à YouTube de veiller à ce que les vidéos concernant Aaradhya Bachchan, 11 ans, soient immédiatement retirées.

"La diffusion d'informations trompeuses sur un enfant, notamment en ce qui concerne sa santé physique et mentale, est totalement intolérable au regard de la loi", a déclaré le tribunal dans son ordonnance.

Trois avocats représentant Aaradhya ont déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'un jugement historique, car le tribunal a défendu la vie privée d'un enfant.

"Les vidéos sont fausses, truquées, diffamatoires et téléchargées dans le but d'attirer l'attention et d'obtenir des abonnements à la chaîne", a déclaré Dayan Krishnan, l'un des trois avocats.

Aaradhya est la fille des acteurs Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan et elle est souvent photographiée en train de les accompagner lors d'événements publics.

Aishwarya Rai Bachchan est une ancienne Miss Monde et une ambassadrice de la marque L'Oréal.

L'Inde compte des milliers de chaînes YouTube qui exploitent la demande croissante de vidéos sur les célébrités. Le contenu de ces vidéos est souvent controversé ou erroné.

Un porte-parole officiel de Google, propriétaire de YouTube, s'est refusé à tout commentaire.

Le gouvernement fédéral cherche des moyens de renforcer la réglementation du secteur technologique et souhaite que les entreprises fassent davantage en matière de modération des contenus sur les plateformes de médias sociaux.