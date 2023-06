Une nouvelle action en justice de Google vise à lutter contre les faux avis d'entreprises

Les faux avis sont un problème récurrent sur les sites de commerce en ligne. Google a déclaré dans un communiqué avoir intenté une action en justice contre Ethan QiQi Hu afin de "contribuer à mettre un terme à ce type de manœuvres malveillantes".

Ethan QiQi Hu n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon la plainte déposée par Google, Ethan QiQi Hu crée de fausses entreprises qui apparaissent dans son moteur de recherche et dans Google Maps, en utilisant un "ensemble élaboré d'accessoires" pour les vérifier lors d'appels vidéo avec les agents du géant de la technologie.

Selon le procès, M. Hu utilise un banc à outils comme accessoire pour vérifier les inscriptions frauduleuses concernant la réparation de garages, l'abattage d'arbres et la plomberie, ainsi que des huiles essentielles pour vérifier les fausses entreprises d'aromathérapie et de thérapie par le reiki.

Selon Google, Hu achète des milliers de faux avis positifs pour faire passer les entreprises pour des entreprises légitimes. Il vend ensuite les profils comme "pistes" à de vraies entreprises dans les mêmes domaines, qui reçoivent des contacts de clients potentiels qui s'adressent aux fausses entreprises.

Google a déclaré que M. Hu avait créé plus de 350 faux profils étayés par plus de 14 000 avis illégitimes.

Le procès accuse Hu de publicité mensongère, de pratiques commerciales illégales et de violation des conditions d'utilisation de Google. Google a demandé au tribunal un montant non spécifié de dommages-intérêts et une ordonnance pour bloquer la mauvaise conduite présumée de Hu.

L'affaire est la suivante : Google LLC v. Hu, U.S. District Court of the Northern District of California, No. 5:23-cv-02964.

Pour Google : Whitty Somvichian de Cooley

Pour Hu : informations sur l'avocat non disponibles