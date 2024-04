Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mardi, soutenus par la baisse des rendements des obligations du Trésor, tandis que les investisseurs attendent un chiffre clé sur l'inflation plus tard dans la semaine, qui pourrait aider à façonner la position de la Réserve fédérale sur les réductions de taux d'intérêt cette année.

L'accent sera mis sur la lecture de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour le mois de mars, prévue mercredi, qui devrait montrer une augmentation de l'inflation globale à 3,4 % en glissement annuel, contre 3,2 % en février.

L'inflation de base, qui exclut les composantes volatiles telles que l'alimentation et l'énergie, devrait diminuer à 3,7 % en glissement annuel, contre 3,8 % en février.

"Je ne serais pas surpris, étant donné la force sous-jacente de l'économie, que l'IPC soit un peu plus élevé que prévu, mais cela ne semble pas particulièrement inquiétant pour les investisseurs", a déclaré Mark Luschini, stratège en chef chez Janney Montgomery Scott.

"Le thème dominant est que la situation va se calmer et que la Réserve fédérale sera finalement en mesure de réduire les taux d'intérêt.

Face aux signes d'une économie américaine robuste, les investisseurs ont revu à la baisse leurs prévisions concernant l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la banque centrale d'ici à la fin de l'année. Selon les données de LSEG, les prévisions actuelles d'un assouplissement d'environ 60 points de base sont les plus basses depuis octobre, alors qu'elles s'élevaient à environ 150 points de base au début de l'année 2024.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à près de 53 % la probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base en juin, contre 64 % la semaine dernière.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a baissé, s'éloignant du sommet de novembre qu'il avait atteint lors de la session précédente. Il s'est établi à 4,3837 %.

Les trois principaux indices sont restés stables lundi, la hausse des rendements des bons du Trésor après la publication du rapport sur l'emploi de la semaine dernière ayant limité les gains.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed - au cours de laquelle elle a maintenu son objectif de trois réductions de taux cette année - est attendu plus tard dans la semaine et pourrait être déterminant pour évaluer la position de la banque centrale en matière d'assouplissement de la politique.

Alphabet a augmenté de 1,4 % après que Google a révélé les détails d'une nouvelle version de ses puces d'intelligence artificielle pour centres de données.

À 9:36 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 71,49 points, soit 0,18%, à 38 964,29, le S&P 500 était en hausse de 15,88 points, soit 0,31%, à 5 218,27, et le Nasdaq Composite était en hausse de 63,11 points, soit 0,39%, à 16 317,07.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en hausse, l'immobilier et les services de communication figurant parmi les principaux gains.

D'autres grandes capitalisations boursières en croissance, telles qu'Amazon.com, Meta Platforms et Microsoft, ont progressé de 0,2 % à 0,5 %.

Digital Realty Trust a gagné 1,9% après que Wells Fargo a relevé l'opérateur de centres de données à "surpondérer" de "poids égal", en disant que la société pourrait accélérer les volumes de location en 2024.

Les actions liées aux crypto-monnaies et à la blockchain ont reculé dans les premiers échanges, suivant la chute des prix du bitcoin. L'opérateur d'échange Coinbase Global, le mineur de crypto-monnaie Marathon Digital et l'éditeur de logiciels MicroStrategy ont reculé de 0,1 % à 4,2 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,07 contre 1 sur le NYSE et de 2,39 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 19 nouveaux plus bas.