Wall street baisse alors que le tambour du relèvement des taux de la Fed bat son plein

Les valeurs de croissance Megacap chutent face à la hausse des rendements

Les prix du pétrole aggravent les problèmes d'inflation après la réduction de la production de l'OPEP+.

Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis augmentent plus que prévu

Les indices baissent : Dow en baisse de 0,94 %, S&P de 0,74 %, Nasdaq de 0,38 %.

6 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall street ont continué à baisser jeudi, en raison de l'inquiétude croissante, avant la publication des chiffres mensuels des emplois non agricoles, que la politique agressive de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt ne conduise à une récession.

Avant de poursuivre leur baisse, les marchés ont été brièvement réconfortés par des données montrant une augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, ce qui a fait naître l'espoir que la Fed pourrait atténuer les hausses de taux régulières qu'elle applique depuis mars - les plus rapides et les plus élevées depuis des décennies.

Le marché des actions a été lent à reconnaître un message cohérent des responsables de la Fed, selon lequel les taux resteront plus élevés plus longtemps jusqu'à ce que le rythme de l'inflation ralentisse clairement.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a été le dernier à préciser les perspectives de la banque centrale jeudi, en déclarant que les décideurs s'attendent à des hausses de taux de 125 points de base avant la fin de l'année, car les lectures de l'inflation ont été décevantes.

"Le marché a lentement compris le message de la Fed", a déclaré Jason Pride, responsable des investissements pour la fortune privée chez Glenmede à Philadelphie.

"Il est probable que la Fed, avec de nouvelles hausses de taux, pousse l'économie dans une récession afin de faire baisser l'inflation", a déclaré Pride. "Nous ne pensons pas que les marchés aient pleinement pris conscience de cela".

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, mais le marché du travail reste tendu même si la demande commence à se refroidir dans un contexte de hausse des taux.

Vendredi, le rapport sur l'emploi non agricole en septembre aidera les investisseurs à évaluer si la Fed modifie ses plans de hausse des taux.

Les marchés monétaires estiment à 83 % la probabilité d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lorsque les décideurs se réuniront les 1er et 2 novembre.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a d'abord baissé avant d'atteindre un sommet d'une semaine. Dix des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont chuté, avec en tête une baisse de 2,9 % dans l'immobilier .

L'énergie a été le seul secteur gagnant, avec une hausse de 1,8 %.

Tesla Inc a chuté de 0,2 %, car Apollo Global Management Inc et Sixth Street Partners, qui cherchaient à fournir un financement pour la transaction de 44 milliards de dollars d'Elon Musk sur Twitter, ne sont plus en pourparlers avec le milliardaire.

Alphabet Inc a légèrement augmenté de 0,4 % après le lancement des nouveaux téléphones de Google et de sa première smartwatch.

Les prix du pétrole ont augmenté, se maintenant à des sommets de trois semaines après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus ses alliés ont accepté de réduire les objectifs de production de 2 millions de barils par jour (bpj), la plus grande réduction depuis 2020.

À 14 h 43 HAE, l'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 284,38 points, soit 0,94 %, à 29 989,49, le S&P 500 a perdu 27,85 points, soit 0,74 %, à 3 755,43 et le Nasdaq Composite a chuté de 42,38 points, soit 0,38 %, à 11 106,26.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,05 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,34 contre 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux sommets de 52 semaines et 29 nouveaux points bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux sommets et 97 nouveaux points bas. (Reportage de Herbert Lash à New York ; reportages supplémentaires de Ankika Biswas et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; édition de Arun Koyyur et Matthew Lewis)