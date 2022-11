YouTube corrige les problèmes après les pannes signalées

"Nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous utilisant l'application YouTube sur les appareils iOS peuvent rencontrer des pannes", a tweeté YouTube, ajoutant que des mises à jour arriveront bientôt.

Downdetector, qui a montré qu'il y avait plus de 6 000 incidents de personnes signalant des problèmes avec YouTube, suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plate-forme. Il est possible que la panne touche un plus grand nombre d'utilisateurs.