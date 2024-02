San Francisco (awp/afp) - Les créateurs de contenus doivent être considérés comme des "studios de nouvelle génération", a déclaré mardi Neal Mohan, le patron de YouTube (Google), dans une lettre sur ses "paris" pour 2024 où il vante les mérite des YouTubeurs et de la plateforme.

Il prédit d'abord que "l'intelligence artificielle (IA) va favoriser la créativité humaine", à l'heure où les outils d'IA dite générative suscitent de fortes inquiétudes chez de nombreux artistes.

Ils craignent que les industries du divertissement, du cinéma à l'édition en passant par la musique, ne se servent de programmes d'IA pour produire des contenus à bas coûts en se passant d'une partie de la main-d'oeuvre humaine.

Des garanties de protection contre ce danger faisaient même partie des revendications des acteurs et scénaristes lors de la grève historique d'Hollywood l'année dernière.

Selon Neal Mohan au contraire, les modèles d'IA vont "stimuler la créativité".

YouTube propose depuis récemment des outils pour créer, d'une simple requête en langage courant, des arrière-plans pour les "Shorts", ces courtes vidéos inspirés du format de TikTok.

Le succès de cette application mobile a relancé ces dernières années la concurrence entre les plateformes de divertissement pour attirer les créateurs et influenceurs les plus populaires, synonymes d'attention des utilisateurs, et donc de recettes publicitaires.

YouTube a réalisé 9,2 milliards de dollars de revenus (+15,5% sur un an) au quatrième trimestre 2024, et les abonnements payants (streaming de musique et/ou vidéo) rapportent désormais 15 milliards de dollars par an à Google.

"Aujourd'hui, plus de 3 millions de chaînes font partie du YouTube Partner Program (YPP), qui permet aux créateurs de gagner de l'argent sur YouTube", s'est félicité le dirigeant.

"Le YPP a versé plus d'argent que toute autre programme de monétisation des créateurs - nous avons remis plus de 70 milliards de dollars aux créateurs, aux artistes et aux sociétés de médias lors des trois dernières années".

Il note aussi que "les téléspectateurs du monde entier regardent désormais en moyenne plus d'un milliard d'heures de contenus YouTube sur leur téléviseur chaque jour".

Google compte en outre défendre les YouTubeurs pour que leur travail soit "reconnu".

C'est "un travail à temps plein avec une audience internationale, mais la plupart des gouvernements ne prennent pas en compte les créateurs dans leurs données sur l'emploi", déplore-t-il.

Il assure enfin que la sécurité des enfants en ligne fait partie des priorités, alors que les offres de YouTube pour la jeunesse "touchent plus de 100 millions de téléspectateurs actifs chaque mois".

Les autorités accusent régulièrement les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête, de nuire à la santé des plus jeunes.

afp/rp