Alphageo (India) Limited est un fournisseur de services sismiques basé en Inde. La société fournit des services d'acquisition, de traitement et d'interprétation de données sismiques géophysiques pour la prospection d'hydrocarbures et de minéraux. Ses services comprennent l'acquisition de données sismiques en deux dimensions (2D)/trois dimensions (3D), le traitement des données sismiques en 2D/3D, l'interprétation des données sismiques, les levés gravimétriques et magnétiques, les levés aéroportés, les services de cartographie géophysique et d'autres services. La société se concentre sur les services géophysiques 2D et 3D et les services connexes (acquisition, traitement et interprétation des données géophysiques) pour le secteur du pétrole et du gaz. Les filiales de la société comprennent Alphageo Marine Services Private Limited et Alphageo Offshore Services Private Limited, ainsi qu'une filiale étrangère, Alphageo International Limited, à Dubaï.