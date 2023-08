Alphalogic Techsys Ltd est une société technologique basée en Inde qui propose des solutions logicielles en tant que service (SaaS). La société propose une large gamme de services, notamment le développement d'applications Web et mobiles, la veille économique, l'analyse de données, la stratégie et le conseil en matière de produits numériques, le conseil en interface utilisateur (UI) et en expérience utilisateur (UX) et les solutions de veille économique. La société propose ses solutions SaaS aux secteurs de la santé, des logiciels d'entreprise, du commerce électronique, de la fintech et des réseaux sociaux.

Secteur Logiciels