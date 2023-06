Alphatec Holdings, Inc. : Lake Street favorable sur le dossier

Alphatec Holdings, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur la conception, le développement et l'avancement de la technologie pour le traitement chirurgical des troubles de la colonne vertébrale. La société, par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, Alphatec Spine, Inc., SafeOp Surgical, Inc. et EOS imaging S.A., se concentre sur le développement d'approches qui s'intègrent à sa plateforme de produits Alpha InformatiX. Elle dispose d'une gamme de portefeuilles de produits conçus pour traiter les différentes pathologies de la colonne vertébrale. Sa plateforme de produits Alpha InformatiX comprend le système SafeOp Neural InformatiX et l'application mobile d'alignement VEA. Le système SafeOp Neural InformatiX est une technologie brevetée qui automatise la surveillance électromyographique (EMG) et le potentiel évoqué somatosensoriel (SSEP). L'application mobile d'alignement VEA est conçue pour quantifier les paramètres d'alignement sur un appareil mobile. La société propose également Invictus, sa solution de fixation de la colonne vertébrale de nouvelle génération.