Alphatec : LARGE SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR ALPHATEC HOLDINGS VISANT LES ACTIONS ET OCEANES D'EOS IMAGING

ATEC obtient plus de 89 % des actions ordinaires et des droits de vote d'EOS au 13 mai 2021.

Les sociétés Alphatec Holdings Inc. (Nasdaq: ATEC) et EOS imaging, S.A., se félicitent du large succès de l’offre publique d’achat déposée par la société Alphatec Holdings visant les actions et OCEANEs d’EOS imaging, dont les résultats ont été publiés le 10 mai 2021 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et dont les opérations de règlement / livraison sont prévues le 13 mai 2021.

Résultats de l’offre

15 815 971 actions et 2 312 074 OCEANEs de la société EOS imaging, ont été apportées à l’Offre.

Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, l’initiateur a acquis sur le marché, entre le 8 mars et le 7 mai 2021, 7 940 090 actions et 174 061 OCEANEs de la société EOS imaging.

Au total, l’initiateur détiendra à l’issue des opérations de règlement / livraison prévues le 13 mai 2021 23 756 061 actions EOS imaging représentant autant de droits de vote, soit 89,1% des actions et des droits de vote de cette société1.

Par ailleurs, l’initiateur détiendra 2 486 135 OCEANEs EOS imaging représentant 57,2% des OCEANEs en circulation.

Réouverture de l’Offre

L’avis de résultat publié par l’AMF le 10 mai est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, une réouverture de l’Offre aura lieu le 17 mai au même prix, soit 2,45 € par action et 7,01 euros par OCEANE (coupon attaché dû le 31 mai 2021) ou (ii) 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai 2021), afin de permettre aux porteurs de titres EOS imaging qui n’ont pas apporté leurs actions ou Océanes de le faire.

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

A PROPOS D’ALPHATEC HOLDINGS, INC.

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC), via ses filiales à 100 %, Alphatec Spine, Inc. et SafeOp Surgical, Inc. est une société de dispositifs médicaux dont la mission est de révolutionner l'approche de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à une forte différenciation clinique. ATEC concentre ses efforts d’innovation sur le développement de nouvelles approches qui s'intègrent parfaitement au système SafeOp Neural InformatiX pour traiter de manière sûre et reproductible les différentes pathologies du rachis et réaliser les objectifs de la chirurgie du rachis. La vision d'ATEC est de devenir le porte-étendard dans la chirurgie du rachis. Pour plus d'informations, visitez le site www.atecspine.com.

Alphatec Holdings, Inc. est coté au Nasdaq

ISIN : US02081G2012 - Mnémo : ATEC

1 Sur la base d’un capital composé de 26.659.946 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.

