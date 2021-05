EOS imaging : ANNONCE L'EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Regulatory News:

EOS imaging (Euronext, FR0011191766-EOSI -ÉligiblePEA -PME) (la « Société »), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d’administration s’est réuni ce jour pour prendre acte du changement de contrôle de la Société intervenu à la suite de la première offre publique d’achat initiée par Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq : ATEC) (« ATEC »), à l’issue de laquelle ATEC détient 89,1% des actions et des droits de vote de la Société1 et 57,2% des OCEANEs en circulation. L'offre a été réouverte du 17 mai au 2 juin 2021 (inclus).

Conformément aux dispositions de l’accord de rapprochement conclu par les deux sociétés en décembre 20202, le Conseil d'administration a coopté, à la demande d’ATEC, Messieurs Pat Miles, Eric Dasso et Tyson Marshall en qualité d’administrateurs de la Société3. Ces administrateurs viennent remplacer Messieurs Mike Lobinsky, Antoine Vidal et Eric Beard.

Ces cooptations seront soumises à ratification lors de la prochaine assemblée générale le 29 juin 2021. Le Conseil d’administration est désormais composé de six administrateurs4, dont deux administrateurs indépendants. La gouvernance reste donc conforme aux principes du Code de commerce et au Code Middlenext auquel se réfère la Société.

La présidence du Conseil est conservée par Monsieur Gérard Hascoët et Monsieur Mike Lobinsky continue d’exercer ses fonctions de Directeur Général.

« EOS comprend la nécessité de disposer d'informations cliniques sûres, fiables et reproductibles, du diagnostic au suivi, et partage la volonté d'ATEC de mieux informer la chirurgie en associant des informations cliniques précises à des technologies du rachis fondées sur une approche innovante » a déclaré Pat Miles, Président-Directeur Général d'ATEC. « Alors que nous finalisons le processus d'offre publique d'achat, notre priorité immédiate est désormais de combiner la technologie d'ATEC aux informations cliniques d'EOS afin d'améliorer la chirurgie du rachis et d'accélérer l'adoption et la diffusion de l'ensemble de notre portefeuille. Nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer ce nouveau chapitre ensemble ».

« Je suis ravi du franc succès de l'offre publique d'achat initiée par Alphatec Holdings, désormais actionnaire majoritaire d'EOS imaging avec près de 90% du capital de la Société » a déclaré Gérard Hascoët, Président du Conseil d'Administration d'EOS imaging. « Les nominations de Pat Miles, Eric Dasso et Tyson Marshall en tant qu'administrateurs permettront d'avoir une gouvernance adaptée avec une expertise complémentaire pour mener à bien l'intégration des offres de produits et services des deux sociétés. Je suis impatient de travailler avec eux pour assurer la bonne transition en vue de la mise en œuvre fructueuse du nouveau business modèle ».

Le Conseil d’administration a par ailleurs décidé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de EOS imaging le 29 juin 2021 à 16h. Cette assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer, conformément à la règlementation spécifique liée à la lutte contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19. En effet, cette épidémie et les mesures administratives actuelles interdisant ou limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des actionnaires et des autres personnes participant habituellement à l'assemblée.

La documentation relative à cette assemblée sera publiée prochainement conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Présentation des nouveaux administrateurs

Pat MILES

Pat Miles occupe le poste de président-directeur général d'Alphatec Holdings et d'Alphatec Spine, Inc. depuis octobre 2017. Pat Miles a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie orthopédique et a plus récemment occupé, de septembre 2016 à septembre 2017, le poste de vice-président de NuVasive. Pat Miles a été membre du conseil d'administration de NuVasive, Inc. D’août 2016 à septembre 2017. Auparavant, Pat Miles occupait le poste de président et de directeur des opérations de NuVasive de février 2015 à septembre 2016. Il était précédemment président des produits et services mondiaux de NuVasive d'octobre 2011 à janvier 2015, président Amérique de janvier 2010 à septembre 2011, vice-président exécutif marketing et développement des produits de janvier 2007 à décembre 2009, vice-président senior marketing de décembre 2004 à janvier 2007, et vice-président marketing de janvier 2001 à décembre 2004. Avant d'occuper ces postes, il a été directeur marketing chez ORATEC Interventions, Inc. une société de dispositifs médicaux, et directeur marketing pour les systèmes mini-invasifs et les systèmes de colonne cervicale pour Medtronic Sofamor Danek, et a occupé plusieurs postes chez Smith & Nephew. Pat Miles est titulaire d'un B.S. en finances de l'université Mercer.

Eric DASSO

Eric Dasso occupe le poste de vice-président exécutif, technologies auxiliaires, d’Alphatec Spine Inc., depuis août 2019. Avant de rejoindre Alphatec Spine, Eric Dasso a occupé divers postes de direction en marketing et gestion globale des produits au sein de NuVasive, Inc. de 2001 à 2018. Il a plus récemment occupé le poste de vice-président de NuVasive, Global Implant Systems (de février 2015 à juin 2018), qui comprenait la responsabilité globale du développement des produits, de la commercialisation et du marketing de cette société pour sa franchise mondiale d'implants de 750 millions de dollars. Avant de diriger Global Implant Systems, Eric Dasso a supervisé le marketing et le développement du portefeuille thoracolombaire de NuVasive dans différentes fonctions à responsabilité croissante de février 2005 à février 2015, notamment en tant que chef de projet fixation thoracolombaire (février 2005 à juillet 2007), chef de projet senior, Thoracolumbar Fixation (juillet 2007 à septembre 2008), directeur du marketing, Thoracolumbar Fixation (septembre 2008 à juin 2010), directeur senior, Thoracolumbar (juin 2010 à janvier 2014) et vice-président, Thoracolumbar Posterior (janvier 2014 à février 2015). Avant de rejoindre Nuvasive, Eric Dasso a occupé divers postes chez Johnson and Johnson et Acxiom Inc. Eric Dasso est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université d'État polytechnique de Californie-San Luis Obispo.

Tyson MARSHALL

Tyson Marshall - a occupé le poste de vice-président et directeur juridique d'Alphatec Spine, Inc. depuis 2017. Avant de rejoindre Alphatec Spine, Tyson Marshall a été, de 2016 à 2017, directeur juridique et secrétaire général de Mad Catz Interactive, Inc., un fournisseur mondial de solutions innovantes de produits de divertissement interactifs. De 2013 à 2016, Tyson Marshall a été directeur juridique de Mad Catz. Avant d'occuper ses fonctions de conseiller juridique interne, Tyson Marshall a passé plus de dix ans à son compte, dont huit ans au sein du cabinet d'avocats international Morrison & Foerster en tant que membre de l’équipe contentieux. Avant de rejoindre Morrison & Foerster, Tyson Marshall était avocat en droit des sociétés et propriété intellectuelle chez Fish & Richardson, un cabinet spécialisé en contentieux de droits des affaires et propriété intellectuelle. Tyson Marshall a obtenu son J.D., magna cum laude, de la faculté de droit de l'Université de San Diego et son B.S. en psychologie de l'Université Brigham Young.

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

A PROPOS D’ALPHATEC HOLDINGS, INC.

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC), via ses filiales à 100 %, Alphatec Spine, Inc. et SafeOp Surgical, Inc. est une société de dispositifs médicaux dont la mission est de révolutionner l'approche de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à une forte différenciation clinique. ATEC concentre ses efforts d’innovation sur le développement de nouvelles approches qui s'intègrent parfaitement au système SafeOp Neural InformatiX pour traiter de manière sûre et reproductible les différentes pathologies du rachis et réaliser les objectifs de la chirurgie du rachis. La vision d'ATEC est de devenir le porte-étendard dans la chirurgie du rachis. Pour plus d'informations, visitez le site www.atecspine.com

Alphatec Holdings, Inc.est coté au Nasdaq

ISIN : US02081G2012-Mnémo: ATEC

1 Sur la base d’un capital composé de 26.659.946 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.

2 Cf. communiqué de presse du 17 décembre 2020 disponible sur le site internet de EOS imaging.

3 Le Conseil d’administration a pris acte, au cours de sa réunion, que ces nouveaux administrateurs étaient liés à Alphatec Holdings Inc. et a considéré qu'ils n'étaient pas indépendants conformément aux Code Middlenext.

4 A savoir Eric Dasso, Gérard Hascoët, Michèle Lesieur, Marie Meynadier, Tyson Marshall et Pat Miles.

