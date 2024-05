Alphatec Holdings, Inc. par le biais de ses filiales à part entière, Alphatec Spine, Inc, EOS imaging S.A.S. et SafeOp Surgical, Inc, est une société de dispositifs médicaux. La société se concentre sur la conception, le développement et l'avancement de la technologie pour le traitement chirurgical des troubles de la colonne vertébrale. Elle dispose d'une gamme de portefeuilles de produits conçus pour traiter les différentes pathologies de la colonne vertébrale. Sa plateforme de produits AIX comprend le système d'imagerie EOS et l'application mobile d'alignement VEA, le système d'information neuronale SafeOp et Valence. Le système d'imagerie EOS est conçu pour fournir une imagerie calibrée du corps entier qui permet d'obtenir un modèle tridimensionnel (3D) du système squelettique des patients. L'entreprise a mis au point un système de positionnement du patient qui s'intègre à ses autres systèmes d'accès, ce qui permet une construction plus rigide et une meilleure reproductibilité. Elle propose des systèmes d'accès spécifiques aux procédures, notamment son système d'accès Sigma-ALIF, qui permet une exposition abdominale antérieure personnalisée.

Indices liés Russell 2000