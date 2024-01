(Alliance News) - Alphawave IP Group PLC a déclaré lundi qu'il avait enregistré une forte hausse des nouvelles commandes et des revenus au dernier trimestre de l'année et a réitéré qu'il s'attendait à une croissance des revenus et des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2023.

Le concepteur de solutions de connectivité à haut débit basé à Londres a déclaré qu'au quatrième trimestre 2023, les nouvelles réservations s'élevaient à 128,7 millions de dollars, en hausse de 36% par rapport à 94,8 millions de dollars il y a un an.

Les réservations de licences et d'ingénierie non récurrentes au cours du trimestre ont plus que triplé en glissement annuel pour atteindre 121,1 millions de dollars, contre 35,1 millions de dollars en 2022.

Les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, d'Asie-Pacifique (hors Chine) et d'Amérique du Nord ont représenté 99 % de ces réservations et environ 90 % des réservations de licences et d'ingénierie non récurrente concernaient des nœuds avancés, a déclaré Alphawave.

Les commandes de redevances et de silicium ont chuté de 87% à 7,6 millions de dollars, contre 59,7 millions de dollars en 2022, "car nous avons activement dé-priorisé les activités de silicium à faible marge des clients chinois", a déclaré l'entreprise.

Les commandes de silicium au cours du trimestre provenaient de clients de la région EMEA et d'Amérique du Nord. Alphawave a ajouté qu'elle s'attendait à de nouvelles commandes de silicium de la part de clients chinois en 2024, mais à un niveau inférieur à celui de 2023.

En ce qui concerne l'avenir, Alphawave a déclaré que ses prévisions pour 2023 restaient inchangées et qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 340 millions de dollars à 360 millions de dollars et à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 87 millions de dollars.

À titre de comparaison, le chiffre d'affaires s'élevait à 185,4 millions de dollars et l'Ebitda ajusté à 46,8 millions de dollars en 2022.

"Malgré l'environnement macroéconomique incertain, notre pipeline croissant reflète les tendances positives de croissance séculaire sur les marchés de l'infrastructure de données et l'investissement continu dans les solutions de connectivité de nouvelle génération centrées sur l'IA. Ces éléments, combinés à notre équipe talentueuse et à notre bilan solide, nous donnent confiance en notre avenir", a déclaré l'entreprise.

Le président du conseil d'administration, John Lofton Holt, a déclaré : "Notre leadership technologique dans les technologies les plus avancées est à l'origine de l'élan continu des gains de conception et des réservations trimestrielles record. Cette dynamique est portée par les principaux hyperscalers et entreprises d'IA en Amérique du Nord. Nous abordons 2024 avec une forte dynamique commerciale et restons concentrés sur l'exécution et la création de valeur à long terme."

La société publiera ses résultats annuels en avril.

Les actions d'Alphawave étaient en hausse de 11 % à 128,30 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

