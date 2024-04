Alphawave IP Group plc est une société de semi-conducteurs à intégration verticale basée au Royaume-Uni. La société fournit de la connectivité à grande vitesse et du silicium informatique pour l'infrastructure technologique mondiale. Ses solutions comprennent des IP de silicium, des chiplets, du silicium personnalisé et des produits de connectivité. Ses solutions de propriété intellectuelle en silicium comprennent la propriété intellectuelle PHY, la propriété intellectuelle du contrôleur, les sous-systèmes et la propriété intellectuelle AES. Les solutions PHY IP de la société comprennent des PHY SerDes de 1G à 224G, des PHY PCIe, des PHY UCIe Die-to-Die et des PHY HBM. Ses solutions de chiplets comprennent des chiplets IO, des chiplets d'accélération et des chiplets de mémoire. Les solutions de silicium personnalisées de la société comprennent la conception frontale, le développement et l'intégration de la propriété intellectuelle, la conception physique, la fabrication de plaquettes, l'emballage avancé, les opérations de fabrication et les demandes de devis. La propriété intellectuelle, le silicium personnalisé et les produits de connectivité de la société sont déployés par des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'intelligence artificielle (IA), la cinquième génération (5G), les véhicules autonomes et le stockage.