Alphawave IP Group plc est une société basée au Royaume-Uni dont l'activité principale consiste à fournir des solutions de connectivité filaire. La société dessert divers marchés, tels que les centres de données, l'intelligence artificielle (IA), l'infrastructure sans fil 5G, les réseaux de données, les véhicules autonomes et le stockage à l'état solide. Ses produits comprennent des cœurs de propriété intellectuelle de connectivité, des cœurs de propriété intellectuelle de produits intégrés et des cœurs de propriété intellectuelle de chiplets. L'IP de connectivité filaire de la société prend en charge une large gamme de débits de données allant de 1Gbps à 112Gbps. Ses IP de produits intégrés sont des conceptions de produits dont les clients peuvent obtenir la licence et qu'ils peuvent soit personnaliser davantage, soit fabriquer tels quels. Les filiales à 100 % de la société comprennent Alphawave IP Inc, Alphawave IP Corp, Alphawave IP (BVI) Ltd, Alphawave Call. Inc, Alphawave Exchange Inc et Alphawave IP Limited.