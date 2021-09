Alphawave, qui concède sous licence sa technologie de transmission de données à haut débit aux fabricants de puces, a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année devrait dépasser 75 millions de dollars, soit une croissance de plus de 125 % d'une année sur l'autre et supérieure aux prévisions de 100 % lors de l'introduction en bourse, avec des marges de bénéfices de base ajustées qui devraient augmenter à plus de 55 %.