Le fournisseur de technologies de connectivité Alphawave prévoit une hausse de ses revenus en 2023

(Alliance News) - Alphawave IP Group PLC a déclaré vendredi avoir augmenté sa clientèle à la fin de 2022, et a également défini des objectifs pour 2023, prévoyant un bond du chiffre d'affaires et du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Le nombre de clients finaux du fournisseur de technologies de connectivité à la fin de 2022 était de 69, en forte hausse par rapport à 20 un an plus tôt. Les nouvelles réservations ont bondi à 94,8 millions USD au quatrième trimestre, contre 25,5 millions USD.

"Nous avons terminé l'exercice 2022 avec une forte dynamique de gains de conception et une base de clients rapidement élargie. En s'appuyant sur un portefeuille de produits plus large, notre pipeline de gains de conception reste solide, car nous pouvons désormais répondre à un plus grand nombre de besoins de nos clients en matière de connectivité, via la propriété intellectuelle en silicium et le silicium personnalisé ", a déclaré le directeur général Tony Pialis.

Pour 2023, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 340 et 360 millions USD. En 2021, les revenus ont atteint 89,9 millions USD. Elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 500 millions USD d'ici 2025.

Alphawave prévoit un Ebitda ajusté de 87 millions USD pour 2023, soit une hausse de 68 % par rapport aux 51,8 millions USD de 2021. D'ici 2025, la société s'attend à ce que ce chiffre atteigne 150 millions USD. Alphawave n'a pas fourni de prévisions d'Ebitda pour 2022.

Les actions Alphawave étaient en baisse de 0,5 % à 122,40 pence chacune vendredi matin à Londres.

