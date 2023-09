(Alliance News) - Alphawave IP Group PLC a annoncé lundi une perte, malgré le triplement de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023.

La société londonienne qui conçoit des solutions de connectivité à haut débit a déclaré que son chiffre d'affaires avait plus que triplé pour atteindre 187,2 millions de dollars au premier semestre 2023, contre 57,1 millions de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires comprend la contribution de l'acquisition d'OpenFive.

La société a indiqué qu'elle avait enregistré une perte avant impôts de 13,4 millions de dollars, contre un bénéfice de 16,3 millions de dollars l'année précédente. La dette nette s'élève à 100 millions de dollars, contre une trésorerie nette de 452 millions de dollars au premier semestre 2022.

La société a noté que, grâce à son acquisition d'OpenFive, elle a gagné plusieurs contrats avec des marges brutes inférieures à ses objectifs.

Alphawave a maintenu ses prévisions pour 2023 et à moyen terme, avec une augmentation des bénéfices attendue au second semestre. L'entreprise a précédemment déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre 340 et 360 millions de dollars, ainsi qu'à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 87 millions de dollars, contre 53,8 millions de dollars en 2022.

L'entreprise n'a pas déclaré de dividende, comme l'année précédente.

Le directeur général, Tony Pialis, a déclaré : "Nous exécutons avec succès notre stratégie, l'entreprise offrant une gamme croissante de solutions de connectivité avancées qui permettent la prochaine génération d'IA et d'infrastructure cloud.

"Au premier semestre 2023, nous avons réalisé une bonne série de résultats, en développant notre activité et en investissant organiquement pour soutenir notre pipeline et la croissance future du chiffre d'affaires. Notre technologie de connectivité de pointe et notre solide exécution nous donnent confiance dans les perspectives de notre entreprise."

Les actions d'Alphawave IP ont chuté de 7,1 % à 136,60 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

