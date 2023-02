Ventes à Alphawave, Coca-Cola HBC, Mattioli Woods

(Alliance News) - Voici un tour d'horizon des transactions d'actions effectuées par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Alphawave IP Group PLC - fournisseur de technologie de connectivité basé à Londres - Les personnes étroitement associées au directeur exécutif Sehat Sutardja vendent 100.000 actions lundi et 122.932 actions mardi au prix de 94,11 pence et 91,82 pence respectivement. La valeur totale est de 94 100 GBP et 112 876 GBP respectivement, soit 206 976 GBP ensemble. Lundi, le directeur exécutif Sehat Sutardja a acheté 200 000 actions via Sutardja Family LLC à 0,94 GBP chacune, pour une valeur de 188 275 GBP, vendredi dernier.

Coca-Cola HBC AG - Société d'embouteillage de boissons gazeuses basée à Zoug, Suisse - Le directeur général Zoran Bogdanovic vend mardi 7 267 actions au prix de 20,90336 GBP par action, pour une valeur totale de 151 905 GBP.

Mattioli Woods PLC - Gestionnaire de patrimoine et d'actifs basé à Leicester, Angleterre - Jennifer Gibson, personnellement étroitement associée au directeur des investissements Simon Gibson, vend mercredi 26 000 actions au prix de 590 pence chacune pour une valeur totale de 153 400 GBP.

