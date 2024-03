Alpine Immune Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte et le développement d'immunothérapies à base de protéines pour traiter les maladies auto-immunes et inflammatoires. La plateforme scientifique de la société utilise un processus d'évolution dirigée pour convertir les protéines natives du système immunitaire de la super famille des immunoglobulines (IgSF) en thérapeutiques multi-cibles capables de moduler le système immunitaire humain. Les produits candidats de la société comprennent ALPN-101, ALPN-202 et ALPN-303. ALPN-101 est un double costimulateur de cellules T inductibles (ICOS) et un antagoniste du groupe de différenciation 28 (CD28) destiné au traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. Son programme oncologique est ALPN-202, un costimulateur CD28 conditionnel et un double inhibiteur de point de contrôle destiné au traitement du cancer. ALPN-303 est un double antagoniste des cytokines des cellules B pour le traitement des maladies à médiation cellulaire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale