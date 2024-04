Alpine Immune Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se consacre à la découverte et au développement d'immunothérapies à base de protéines pour traiter les maladies auto-immunes et inflammatoires. L'approche de la société comprend une plateforme scientifique propriétaire qui convertit les protéines natives du système immunitaire en thérapeutiques différenciées et multi-cibles. Son ALPN-303 (povetacicept) est un double antagoniste du facteur d'activation des cellules B (BAFF) et du ligand inducteur de prolifération (APRIL), des cytokines qui jouent un rôle clé dans la pathogenèse de nombreuses maladies auto-immunes en contribuant à l'activation, à la différenciation et/ou à la survie des cellules B, en particulier des cellules sécrétrices d'anticorps, ainsi que des cellules T et des cellules de l'immunité innée. Son ALPN-101 (acazicolcept) est un double costimulateur de cellules T inductibles (ICOS) et un antagoniste du CD28 destiné au traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale