Zoug (awp) - La société de participations Alpine Select a vu son bénéfice rebondir en 2021, après la chute enregistrée l'année précédente. Le groupe zougois coté sur SIX anticipe un excédent de 24,5 millions de francs suisses pour l'exercice, après 5,8 millions en 2020 et 13,7 millions en 2019, selon des chiffres non audités communiqués mercredi soir.

Les résultats complets seront publiés le 30 mars et le rapport annuel audité le 6 avril.

