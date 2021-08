Alpine Select confirme avoir retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre

Zurich (awp) - Comme annoncé mi-août, la société de participations Alpine Select a retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre 2021, avec un bénéfice de 11,6 millions de francs suisses, contre une perte de 9,7 millions un an auparavant.

Les principales participations IP Group et Castle Alternative Invest ont contribué pour respectivement 3,7 millions et 1,6 million au résultat. La participation dans IP Group a été sensiblement augmentée et la position crypto améliorée dans le portefeuille.

Au 1er semestre, l'action Alpine Select a gagné 10,9%ç et la valeur nette d'inventaire 9,5%.

La société se dit extrêmement positive pour l'avenir.

ra/rp