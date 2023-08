Alpine Select AG (Alpine) est une société d'investissement basée en Suisse. La Société met l'accent sur les titres, cotés ou non, de sociétés suisses et étrangères, qui font l'objet d'événements particuliers tels que des scissions, des acquisitions, des recapitalisations et des réorganisations, ou de circonstances telles que des anomalies de valorisation ou des situations techniques de marché. Le portefeuille d'investissement d'Alpine Select AG est principalement composé de titres cotés. Au 31 décembre 2011, les investissements de la Société comprenaient, entre autres, Absolute Invest AG, Absolute Private Equity AG, AIRE GmbH & Co KGaA, Atrium V Ltd, BB Biotech AG et HBM Bioventures AG. La Société opère par le biais de sa filiale à 100 %, Sumara AG.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds