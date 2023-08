Alps Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce du textile. Les produits de la société couvrent toutes les possibilités dans une maison, depuis la literie, l'habillage des fenêtres, les oreillers décoratifs et les accents, le linge de table et le linge de cuisine. Ses produits sont vendus au détail dans divers magasins et figurent sur les pages de divers catalogues d'achat, dans le monde entier. Les produits de la société comprennent le fil, les textiles de maison, les vêtements prêts-à-porter et les textiles automobiles/techniques. Les filiales de la société comprennent Alps USA Inc. et Alps Energy Private Limited.

Secteur Textiles et Cuirs