PJSC Alrosa est spécialisé dans l'exploration et l'extraction de diamants. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente de diamants (93,9%) ; - prestations de transport (2,7%) ; - vente de gaz (1,4%) ; - exploitation d'infrastructures sociales (1,2%) : unités résidentielles, complexes sportifs, installations culturelles, etc. ; - autres (0,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Russie (12,1%), Belgique (36,1%), Inde (20,1%), Emirats Arabes Unis (20,1%), Israël (8,2%), Suisse (1,1%), Chine (1%) et autres (1,3%).

Secteur Métaux et minéraux précieux