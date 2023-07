ALS Limited est une société australienne qui fournit des services techniques professionnels. La société fournit des services principalement dans les domaines de l'essai, de la mesure et de l'inspection, de la surveillance environnementale, de l'assurance qualité alimentaire et pharmaceutique, et de l'exploration minière et minérale. Les secteurs d'activité de la société comprennent les matières premières et les sciences de la vie. Le secteur des produits de base fournit des services de dosage et d'analyse ainsi que des services métallurgiques aux sociétés d'exploration minière et minérale. Il fournit également des services spécialisés à l'industrie du charbon, tels que l'échantillonnage, l'analyse et la certification du charbon, les services d'évaluation des formations, les services d'essais tribologiques et les essais analytiques connexes. Le secteur des sciences de la vie fournit des données analytiques pour aider les sociétés de conseil et d'ingénierie, l'industrie et les gouvernements du monde entier à prendre des décisions éclairées en matière d'environnement, d'alimentation et de produits pharmaceutiques, d'électronique, de produits de consommation et de santé animale.