Alset Capital Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La Société n'a pas sélectionné de cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a pas, ni personne en son nom, entamé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec un regroupement d'entreprises. La société a l'intention de concentrer sa recherche sur l'industrie immobilière, y compris la construction, la construction de maisons, les propriétaires et les exploitants immobiliers, les arrangeurs de financement, d'assurance et d'autres services pour l'immobilier, et les entreprises et technologies adjacentes ciblant l'espace immobilier. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings