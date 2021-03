4 jours avec plus de 40 sessions: ALSO Solutions Days 2021

Un regard sur l'avenir, des mises à jour des fabricants, des discussions de niveau C et des divertissements variés constituent les pierres angulaires de l'événement virtuel exceptionnel «ALSO Suisse Solution Days». Du 8 au 11 mars 2021, les revendeurs ALSO pourront assister à 40 sessions réparties sur quatre jours. Tous les professionnels des TIC, qu'ils s'agisse des spécialistes des TIC ou des dirigeants, y trouveront chaussure à leur pied.

ALSO et les partenaires fabricants sélectionnés veulent aller bien au-delà de l'horizon des produits et ciblent le secteur des solutions. La variété des sujets comprend des cas d'utilisation concrets, les meilleures pratiques, des solutions pour de nouvelles activités, par exemple dans le domaine de l'IdO, et des suggestions concernant de nouveaux services dans l'environnement des solutions.

D'éminents partenaires fabricants contribuent à l'organisation des ALSO Solution Days. Il s'agit notamment de Cisco, VMware, HPE, Fortinet, Lenovo, NetApp, Nutanix, Acronis, Adobe, Huawei, Microsoft, ProLion et Solarwinds avec des contributions diverses. Les revendeurs peuvent organiser leur programme quotidien de manière flexible. Et comme ALSO s'adresse à différents groupes cibles lors de l'événement - allant des spécialistes des TIC aux dirigeants - il y a des créneaux adéquats parmi lesquels choisir. La plate-forme de la conférence permet aux participants de contacter directement et à tout moment ALSO et les fabricants partenaires.

Une table ronde avec les grands noms du secteur Christopher Tighe (General Manager Cisco Switzerland), Martin Casaulta (Chief Technologist HPE), Thomas Krieg (Regional Director Alps VMware) et Tom Brunner (CCO d'ALSO Suisse) sera animée par Werner von Allmen (CEO Swiss Excellence Forum).

Cet événement d'une durée de quatre jours sera complété par un programme-cadre attrayant. ALSO a pu obtenir la participation du futuriste Gerd Leonhard en tant que conférencier principal. Dans son exposé, il expliquera pourquoi les dix prochaines années seront meilleures que ce que certains pourraient croire dans un premier temps. Outre l'envoi de coffrets apéritifs et de bons de déjeuner, le programme comprend également un séminaire surprise et même des séances de fitness.