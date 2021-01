ACQUISITION DE DAQUAS: ALSO prépare le déploiement du cloud en République tchèque et renforce l'expertise Microsoft

La nouvelle norme a considérablement accéléré le passage à la communication et à l'accès à distance. ALSO soutient ses clients dans la transformation nécessaire grâce à sa plateforme Cloud Marketplace (ACMP) et à l'introduction du modèle commercial basé sur l'utilisation (as-a-service). L'acquisition de Daquas, expert tchèque de Microsoft, apporte au groupe une expertise supplémentaire précieuse dans ce domaine. Dans le même temps, elle favorise la croissance en Europe de l'Est.

Distributeur à valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 16 millions d'euros, Daquas est l'un des principaux fournisseurs de solutions cloud (CSP) pour Microsoft. S'appuyant sur ses connaissances accumulées depuis sa fondation en 1991, la société fournit également des conseils sur la gestion des actifs logiciels (SAM), la gestion des actifs informatiques (ITAM) et la transformation des licences de logiciels en stratégie cloud. Elle utilise son réseau de partenaires pour étendre sa portée et sa traction.

Avec un potentiel d'environ 3 millions de licences, la République tchèque est l'un des plus grands marchés d'Europe de l'Est. L'expertise particulière de Daquas permettra à ALSO d'accélérer la réalisation du total de 150 millions de licences potentielles en Europe et de monétiser le marché total adressable d'environ 300 milliards d'euros. Les partenaires PAAS dans le monde entier bénéficieront également de ces connaissances.

« Cette acquisition souligne notre stratégie de croissance dans les activités commerciales basées sur l'utilisation. Non seulement les expériences de la société seront précieuses pour le déploiement et l'expansion du Cloud Marketplace ALSO en République tchèque, mais elles nous permettront également d'acquérir une expertise supplémentaire dans le domaine des licences et d'accroître encore davantage la rentabilité au niveau du groupe », déclare Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business de ALSO Holding AG (SIX:ALSN).